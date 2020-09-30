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Артем Дзюба признан лучшим игроком прошлого сезона по версии РФС

16:07, 30.09.2020
Артем Дзюба признан лучшим игроком прошлого сезона по версии РФС
Фото: fc-zenit.ru

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В минувшем сезоне Дзюба провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 17 голов и отдал 14 голевых передач. Он поделил с одноклубником Сердаром Азмуном первое место в гонке лучших бомбардиров сезона.

Лучшим тренером России признан рулевой «Зенита» Сергей Семак. Под его руководством питерский клуб во второй раз подряд стал чемпионом страны.

Среди новичков лауреатом стал Матвей Сафонов. Вратарь «Краснодара» второй сезон удерживает данную награду.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил Дзюбу капитаном национальной команды на новый сезон.

СпортФутбол
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