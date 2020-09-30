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МЧС Татарстана рассылает СМС-сообщения о необходимости соблюдения масочного режима

15:49, 30.09.2020
МЧС Татарстана рассылает СМС-сообщения о необходимости соблюдения масочного режима
Фото: realnoevremya.ru

МЧС начало рассылать СМС-сообщения о необходимости соблюдения масочного режима в Татарстане. Предупреждение отправляется со ссылкой на оперштаб РТ.

В сообщении татарстанцев просят соблюдать масочный режим в общественных местах.

realnoevremya.ru

«Берегите себя и близких», — гласит сообщение.

Напомним, Роспотребнадзор Татарстана намерен сохранить масочный режим до марта 2021 года.

Общество Татарстан
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