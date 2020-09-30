МЧС Татарстана рассылает СМС-сообщения о необходимости соблюдения масочного режима
МЧС начало рассылать СМС-сообщения о необходимости соблюдения масочного режима в Татарстане. Предупреждение отправляется со ссылкой на оперштаб РТ.
В сообщении татарстанцев просят соблюдать масочный режим в общественных местах.
«Берегите себя и близких», — гласит сообщение.
Напомним, Роспотребнадзор Татарстана намерен сохранить масочный режим до марта 2021 года.
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