МЧС Татарстана предупредило о масштабных учениях

В Казани пройдут мероприятия в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне. Учения призваны отработать вопросы организации управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. В ведомстве призывают сохранять спокойствие и внимательно прослушать речевые сообщения.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану, будет проверена готовность органов управления и сил ГО всех уровней к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению мероприятий по ГО.

«Во время тренировки будут отработаны практические мероприятия по радиационной, химической и биологической защите работников и населения при возникновении ЧС на потенциально опасных объектах. Также запланировано проведение мероприятий по защите населения от ЧС на социально значимых объектах и в общественных местах», — говорится в сообщении ведомства.

В зоне условных ЧС будут развернуты посты радиационного, химического и биологического наблюдения, санитарные посты, будут готовы к работе сети лабораторного контроля.

Сначала начнется проверка системы оповещения. С 1 по 2 октября 2020 года проверят региональные, местные и локальные системы оповещения, в том числе комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

2 октября с 9.00 до 9.30 будет перехвачена трансляция аналогового телевизионного канала «Татарстан — Новый век» и цифровых каналов эфирного телевидения и радиовещания 1-го и 2-го мультиплексов. В сообщении будет указано, что проводится проверка системы оповещения. В это же время система информирования населения «ПТV-ТРИОН» будет проверена в трамваях и троллейбусах — там запустят видеоролик.

С 10 до 10.30 в Казани и во всех районах Татарстана проверят работу электросирен С-40 с запуском сирен.

С 9.30 до 10.30 будет организован запуск в автоматическом режиме локальных систем оповещения через ЕДДС районов республики. С 10.30 до 11.30 предупреждение будет запущено через ДДС предприятий, имеющих системы оповещения и отнесенных к опасным производственным объектам 1—2 класса опасности.

Ранее Всероссийская тренировка по ликвидации ЧС прошла на Казанской ТЭЦ-3.