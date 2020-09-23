На Казанской ТЭЦ-3 прошла Всероссийская тренировка по ликвидации ЧС

19:32, 23.09.2020 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Республике Татарстан продолжаются мероприятия в рамках командно-штабных учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов. Сегодня были отработаны практические действия республиканской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время условной ЧС на территории филиала АО «ТГК-16» - Казанской ТЭЦ-3.


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