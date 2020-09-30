Зеленский уволил замглавы делегации Украины за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, сообщает RT со ссылкой на офис украинского президента.



Фокин ранее выступал за всеобщую амнистию, заявив о том, что принятие особого статуса Донбасса «не может не привести» к миру. Он сообщал, что не видит признаков войны России с Украиной в Донбассе.

ru.wikipedia.org / Anatoliy Pashko

Еще он заявлял о готовности покинуть пост в случае, если его предложения не будут восприняты.

В феврале этого года Зеленский заявлял о готовности к диалогу с мирными жителями Донбасса.