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Зеленский уволил замглавы делегации Украины за позицию по России

14:53, 30.09.2020
Зеленский уволил замглавы делегации Украины за позицию по России
Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, сообщает RT со ссылкой на офис украинского президента.

Фокин ранее выступал за всеобщую амнистию, заявив о том, что принятие особого статуса Донбасса «не может не привести» к миру. Он сообщал, что не видит признаков войны России с Украиной в Донбассе.

ru.wikipedia.org / Anatoliy Pashko

Еще он заявлял о готовности покинуть пост в случае, если его предложения не будут восприняты.

В феврале этого года Зеленский заявлял о готовности к диалогу с мирными жителями Донбасса.

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