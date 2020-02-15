Зеленский заявил о готовности к диалогу с мирными жителями Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет установить контакт с жителями Донбасса. Он заявил, что Киев готов к диалогу с мирным населением региона.

При этом Зеленский отрицает возможность контактов с бойцами местных ополчений.

«Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является не признанным с точки зрения международного права, а поэтому не может представлять местное население Украины»», — цитирует «РИА Новости» речь украинского президента на Мюнхенской конференции по безопасности.

Накануне Владимир Путин спросил Зеленского, когда Украина начнет выполнять минские договоренности.