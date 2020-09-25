В фонде «Возрождение» подводят итоги десятилетней деятельности

Фото: Олег Тихонов

Исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова подвела итоги десятилетней деятельности организации.

По ее словам, все эти 10 лет сотрудники фонда и жители Болгара, Свияжска прожили, решая множество проблем. В частности, у части населения даже не было нормальных жилищных условий. В итоге за это время их обеспечили.

Ларионова обратила внимание, что основатель фонда — первый президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев поставил задачу включить объекты Свияжска и Болгара в наследие ЮНЕСКО, и это удалось фонду.

Свияжск/ Фото: Максим Платонов

Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ был учрежден указом президента Татарстана в феврале 2010 года, его задачей стало восстановление исторического наследия в древнем городе Болгаре и на острове-граде Свияжске.