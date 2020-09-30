Новости общества

11:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пашинян: «Мы не обсуждали с президентом РФ возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт»

10:53, 30.09.2020
Пашинян: «Мы не обсуждали с президентом РФ возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт»
Фото: wikimedia.org

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным они не обсуждали возможное военное вмешательство РФ в карабахский конфликт.

«Мы не обсуждали с президентом РФ возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт. Также мы пока не нуждаемся в использовании потенциала 102-й российской базы, однако в случае такой необходимости есть все юридические фундаменты», — передает ТАСС его слова.

Политик отметил, что между Арменией и Россией ничего не произошло, сейчас страна хочет построить качественно новые отношения с РФ.

Пашинян и Путин провели телефонный разговор 27 сентября в первый день эскалации в Нагорном Карабахе.

Вчера Пашинян выступил в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» и заявил, что за наступлением Азербайджана в Нагорном Карабахе стоит Турция.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также