Президент Армении обвинил Турцию в начале конфликта в Нагорном Карабахе
Президент Армении Никол Пашинян также выступил в программе «60 минут» телеканала «Россия 1». Он считает, что за наступлением Азербайджана в Нагорном Карабахе стоит Турция и официально заявил о сбитом Су-25 ВВС Армении.
Пашинян заявил, что военной операцией Азербайджана напрямую руководят турецкие военные.
Также Никол Пашинян заявил, что Ереван считает наступление войной, объявленной армянскому народу.
Перед Пашиняном в эфире выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который назвал невозможными переговоры с армянской стороной.ПроисшествияОбществоВласть
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