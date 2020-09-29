Президент Армении обвинил Турцию в начале конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Армении Никол Пашинян также выступил в программе «60 минут» телеканала «Россия 1». Он считает, что за наступлением Азербайджана в Нагорном Карабахе стоит Турция и официально заявил о сбитом Су-25 ВВС Армении.

Пашинян заявил, что военной операцией Азербайджана напрямую руководят турецкие военные.

Также Никол Пашинян заявил, что Ереван считает наступление войной, объявленной армянскому народу.

Перед Пашиняном в эфире выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который назвал невозможными переговоры с армянской стороной.