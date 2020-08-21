Роспотребнадзор сообщил о состоянии участников испытаний «антиковидной» вакцины от «Вектора»

Участники испытаний «антиковидной» вакцины от ГНЦ «Вектор» не отмечают побочных реакций. Шесть человек отмечали незначительную болезненность в месте укола в течение 1—2 суток, сообщает RNS, ссылаясь на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, вакцину получили все участники исследования: 57 человек получили препарат, 43 — плацебо.

Предрегистрационный этап клинического исследования и регистрационные процедуры хотят завершить в октябре, чтобы в ноябре перейти к третьей фазе, то есть к проведению пострегистрационных многоцентровых клинических исследований и к производству вакцины. После завершения второго этапа клинического исследования будут поданы документы на ее регистрацию.



Ранее уже сообщалось, что «Вектор» планирует завершить клинические испытания вакцины против коронавируса в сентябре.

