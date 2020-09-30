Рифкат Минниханов рассказал о работе ситуационного центра в Татарстане

Глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов в ходе онлайн-конференции «Реального времени» рассказал, как работает ситуационный центр в Татарстане.

По его словам, центр представляет собой платформу, которую может использовать обычный пользователь с небольшими навыками. Изначально систему создала татарстанская компания InnoSTage под решение вопросов нефтяных скважин. На этой платформе сначала проводили анализ крупных скважин, а потом переходили на мелкие. В дальнейшем коммерческую платформу адаптировали под систему государственного управления.



На сегодняшний день в Татарстане появился портал «Машина инновации», на котором есть платформа ситуационного центра.

— Например, когда «ковид» начался — надо было дать прогнозную модель. Наша платформа позволила меньше чем за месяц построить такую модель, она и используется сейчас нашими министерствами и ведомствами. Сегодня на платформе ситуационного центра работают, например, Зеленодольск и Елабуга. Там же нет таких специалистов, как у нас. Но есть грамотные пользователи, которые эту платформу интегрировали под себя и решают эти задачи на республиканском уровне.



Первая часть интервью с руководителем ГБУ «БДД РТ» Рифкатом Миннихановым — в материале «Реального времени».

