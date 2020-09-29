«Конкурсник» «Даль-Камы» снял имущество мясокомбината с торгов из-за ошибки оценщика

Конкурсный управляющий ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» сообщил, что комплекс имущества предприятия снимается с торгов. Причиной стала ошибка в оценке рыночной стоимости.

Речь идет об огромном списке, опубликованном 23 сентября. В этот комплекс вошли сотни наименований от секционных ворот и оргтехники до бахил и гвоздей.

Указано, что при оценке была допущена ошибка. При поступлении уточняющего отчета торги обещают возобновить.

Ранее «Реальное время» писало, что недвижимость комбината было решено не делить. Она также выставлена на торги за 1 млрд рублей.