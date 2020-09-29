«Долина Маняуз» и «Покш Пандо» признаны в Татарстане памятниками природы

Природный объект «Долина Маняуз» в Азнакаевском районе и «Покш Пандо» в Лениногорском районе Татарстана признали памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Памятники природы площадью 9,7 га и 12,6 га признаны особо охраняемыми природными территориями в целях сохранения природных комплексов, охраны видов растений и животных, в том числе, занесенных в Красную книгу.

ojm.tatarstan.ru

Границы памятников природы обозначат специальными знаками с информацией и схемой.

Ранее «Реальное время» сообщало, что почти 40 тысяч га земли в дельтах татарстанских рек взяли под особую охрану.

