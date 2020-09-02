Почти 40 га земли в дельтах татарстанских рек взяли под особую охрану

Заказники с животными из Красной книги

В последние дни августа премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал два постановления о создании на территории республики двух государственных природных заказников. Речь идет о заказнике «Камско-Икский», который расположится на территории сразу четырех районов (Агрызский, Актанышский, Тукаевский и Мензелинский) и заказнике «Дельта реки Белой» в Актаныском районе.

Площадь «Камско-Икского» составляет 22,22 тыс. га, «Дельты реки Белой» — около 15 тыс. га.

Статус заказника как особо охраняемой природной территории (ООПТ), согласно опубликованным документам, означает следующее:

— Госкомитет Татарстана по биоресурсам будет обеспечивать на территории заказника восстановление природных комплексов, сохранение биологического разнообразия и предотвращать негативное воздействие на окружающую среду.

На территории заказника будет запрещено любое не связанное с функционированием заказника строительство, сброс сточных вод, проезд транспорта (с определенными исключенями), применение ядохимикатов и удобрений, охота в весенний период кроме как для регулирования численности, разведение костров вне специально отведенных мест и многое другое.

С согласования Госкомитета РТ по биоресурсам омитета разрешен экотуризм, строительство социально важных объектов и объектов для охотников, размещение палаточных городков и кемпингов, рубка лесов, а также мероприятия по охране и восстановлению природы.

В Госкомитете Татарстана по биоресурсам сегодня рассказали «Реальному времени», что создание заказников нужно для обеспечения условий для сохранения уникальных природных комплексов, расположенных в долине рек Кама и Белая.

Выбранные участки являются местом обитания целого ряда водных и околоводных видов растений и животных. Фото ojm.tatarstan.ru

— Территории представляют собой водно-болотные угодья, включающие в себя озера-старицы, болотные массивы, леса из черной ольхи, пойменные дубравы и пойменные луга. Выбранные участки являются местом обитания целого ряда водных и околоводных видов растений (кубышка желтая, чина болотная) и животных, в том числе занесенных в Красную книгу (кувшинка белоснежная, дремлик болотный, любка двулистная, лебедь-шипун зимородок, серый журавль, орлан-белохвост).

В комитете также в общих чертах рассказали, о планах на заказники — судя по всему, о каких-либо кемпингах или создании другой туристической инфраструктуре речи пока не идет. Пока комитет говорит лишь о «мероприятиях по эколого-просветительскому направлению», таких как лекции и экскурсии для населения.

Как обстоят дела с охраняемыми территориями в Татарстане

В начале 2020 года на коллегии Госкомитета Татарстана по биоресурсам, кроме названных двух заказников, в числе перспективных проектов для придания статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) также памятники природы «Острова Казанки», «Покш Пандо» и «Долина Маняуз».

Отмечалось, что по рекомендациям ООН, площадь ООПТ должна составлять 17% суши, а согласно данным Госкомитета, в Татарстане ООПТ занимают только 6,3% от его территории. Всего же в республике на данный момент действует 186 ООПТ различных степеней охраны, их общая площадь — 430 тыс. га.

Согласно данным Госкомитета, сейчас в республике (не считая двух новых) — 26 заказников комплексного профиля (к ним относятся «Камско-Икский» и «Дельта реки Белой» и биологического профиля, 6 охотничьих заказников и 5 природных.

При этом создание «Камско-Икского» заказника и «Дельты реки Белой» обсуждалось еще в марте 2019 года на заседании общественного совета при Госкомитете. Тогда члены совета единогласно поддержали проект.

Заказник «Волжские просторы» расположен на территории Верхнеуслонского, Зеленодольского, Лаишевского районов и Казани, в акватории реки Волги. Фото vk.com/zd_life

Напомним, что в январе этого года в Татарстане появился еще один заказник под названием «Волжские просторы». Он расположен на территории Верхнеуслонского, Зеленодольского, Лаишевского районов и Казани, в акватории реки Волги.

К этому заказнику внимание было особое: так, в конце января по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова была создана дирекция по контролю и надзору за «Волжскими просторами». Минниханов также поручил жестко следить за соблюдением режима на территории заказника.

Председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков тогда уточнял, что для рыбаков на территории заказника не будет никаких ограничений при условии использования разрешенных орудий лова в соответствии с правилами, браконьеров же будут наказывать вплоть до лишения свободы.

Александр Артемьев