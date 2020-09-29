Путину рассказали об одинокой матери из Татарстана, освоившей новую профессию в декрете

Сегодня на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ министр труда и социальной защиты РФ Михаил Котяков рассказал об одной из мер поддержки населения — социальном контракте. В пример он привел ситуацию с одинокой матерью из Татарстана.

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«Сегодня социальный контракт — это единственный инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. Все иные формы предоставления социальной поддержки привязаны к конкретной жизненной ситуации: рождение ребенка и достижение им определенного возраста, потеря работы, временная или постоянная утрата трудоспособности», — сказал Котяков.

По его словам, с помощью социального контракта одинокая мать из Татарстана смогла освоить профессию специалиста по социальной работе, находясь в отпуске по уходу за ребенком. После отпуска она трудоустроилась по новой специальности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят почти 100 млн на переобучение женщин.