В Татарстане выделят почти 100 млн на переобучение женщин

Министр труда и занятости РТ Эльмира Зарипова рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» о том, что в 2020—2021 годах в рамках реализации нацпроекта «Демография» будет выделено 86,9 млн рублей на переобучение женщин.

Министр заявила, что в 2020—2021 годах планируется переобучение по 1518 женщин ежегодно. Переобучение и повышение квалификации в рамках нацпроекта смогут пройти женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях. Для этого им нужно будет обратиться в органы службы занятости населения.

У Республики Татарстан уже имеется опыт в организации такой поддержки женщин. В период с 2011 по 2019 год за счет бюджетных средств обучение прошли больше 10,1 тысячи женщин. На 1 марта 2020 года заключено 14 госконтрактов на общую сумму 2 млн рублей с центрами занятости населения. На обучение направлены 35 женщин по профессиям: «Бухгалтерский учет. Налогообложение и 1С: бухгалтерия предприятия», «1С: Предприятие», «Визажист-стилист», «Парикмахер».