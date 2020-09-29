Молодежка «Рубина» уступила дома питерскому «Зениту»

«Рубин» дома проиграл питерскому «Зениту» (1:2) в матче молодежного чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Первый тайм встречи завершился безголевой ничьей. После перерыва питерцы забили гол на 49-й минуте. Усилиями Вячеслава Фомина «Рубин» сравнял счет, но в самом конце матча гости заработали пенальти, который реализовал Данила Хотулев.

Это второе поражение казанской команды в молодежном первенстве в сезоне-2020/21. Ранее молодежка «Рубина» уступила в первом туре московскому ЦСКА (0:1).

После поражения от «Зенита» казанцы остались в середине таблицы, имея в своем активе шесть очков.

Молодежное первенство РПЛ. 4-й тур.

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0)

Голы:

0:1 — 49, Терещук;

1:1 — 65, Фомин;

1:2 — 90, Хотулев.