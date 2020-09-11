Молодежка «Рубина» уступила ЦСКА, пропустив гол с пенальти в самой концовке матча

«Рубин» в гостях проиграл московскому ЦСКА (1:2) в рамках Молодежного первенства Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Казанцы пропустили первыми на 39-й минуте игры и смогли сравнять счет в начале второго тайма. Но в самой концовке встречи армейцы заработали пенальти. Игрок ЦСКА Аванесян с точки не промахнулся и принес победу московской команде.

Единственный гол в составе казанцев забил Стрельчук.

Отметим, что это был первый тур Молодежного первенства РПЛ в новом сезоне.