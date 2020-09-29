Фарид Мухаметшин: сотрудничество Татарстана и Белоруссии повысит их конкурентоспособность на мировых рынках

Форум регионов России и Белоруссии способствует повышению конкурентоспособности на мировых рынках, сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

По его словам, дистанционный формат работы в этом году не мешает сотрудничеству: «Важно, что мы не прерываем работу, продолжаем контактировать, встречаться, сотрудничать», — сказал Мухаметшин.

По словам Мухаметшина, у Татарстана к Белоруссии не только экономический интерес:

«В составе Ассамблеи народов Татарстана создана белорусская «Спадчына» — «Наследие», которая организованно работает со своими соотечественниками, белорусами, живущими в Татарстане. Увеличивается и число белорусских студентов в вузах республики. Белорусы — близкий нам народ. Планы у нас большие».

Председатель Госсовета сообщил о продолжении взаимодействия по линии товаропроизводителей и национально-культурных автономий с белорусскими коллегами.

В прошлом году президент Татарстана Рустам Минниханов открывал республиканский нефтегазохимический форум — 2019, посвященный 300-летию горного и промышленного надзора России, и встречался с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.