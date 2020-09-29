Эксперты: цены на новостройки в Казани до конца года вырастут на 10%

Фото: Олег Тихонов

Эксперты считают, что до конца года в Казани новостройки подорожают еще на 10%. Об этом заявил президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

По мнению Савельева, повышение цен связано с возросшим спросом, удорожанием себестоимости строительства и снижением ипотечных ставок.

Роман Хасаев

«Прежде всего, речь идет о переходе застройщиков на проектное финансирование. Обслуживание эскроу-счетов требует определенных расходов. Кроме того, сейчас на рынке наблюдается достаточно хороший спрос. Думаю, до конца года рост составит еще около 10%», — сказал Савельев РБК.

Ранее сообщалось, что Казань остается в тройке городов с самым дорогим первичным жильем.