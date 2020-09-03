Аналитики констатировали рост спроса на аренду «однушек» в Казани — он вырос в три раза

Фото: Роман Хасаев

Спрос растет, цены — не особо

В августе значительно вырос спрос на аренду однокомнатных квартир и студий в Казани, сообщили «Реальному времени» аналитики «Авито Недвижимости». Спрос на «однушки» вырос в 3,1 раза по сравнению с августом 2019 года и в 2,1 раза по сравнению с июлем этого года. Студиями стали интересоваться чаще в 2,5 раза и на 35,6% соответственно.

Спрос на однокомнатные квартиры и студии в августе значительно увеличился — на однокомнатные квартиры он вырос на 19% за год и на 27% за месяц, на студии — на 33% и 21% соответственно. При этом повышенного спроса на съем отдельной комнаты нет.

Спрос на «однушки» вырос в 3,1 раза по сравнению с августом 2019 года и в 2,1 раза по сравнению с июлем этого года. Фото: zanasledstvom.ru

В Казани аренда студии или «однушки» обойдется примерно в 14 тысяч рублей, это на тысячу меньше, чем в среднем по России (15,3 тысячи). Цены на студии и там, и там за год снизились на 6%, а за месяц не изменились. Аренда однокомнатной квартиры за год подешевела и в Казани (на 3%,) и в РФ (1%), а вот за месяц подешевела только в столице Татарстана — на 6%. В России аренда незначительно, но выросла — на 1%.

Арендовать комнату в Казани можно за восемь тысяч, стоимость, по данным аналитиков, не менялась с прошлого года. В целом по России за год стоимость подскочила на 20%, до девяти тысяч.

Спрос, по мнению Савельева, упадет ближе к зиме из-за снижения ставок по ипотеке — ее проще платить. Фото Романа Хасаева

«Квартиры улетают меньше чем за час», но это сезонно

«Реальное время уже писало о «взрыве» на рынке арендной недвижимости в Казани. По словам тех, кто пытался снять квартиру в городе, сейчас это сделать практически невозможно: «Риелторы просто разводят руками, говорят, что квартиры улетают меньше чем за час, не успев появиться в предложении».

Гендиректор компании «НЛБ-Недвижимость», глава Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев констатировал — спрос на арендное жилье в Казани вырос уже по сложившейся традиции по двум причинам: «Первая — окончание дачного сезона, после которого люди возвращаются в город и снимают квартиры. Вторая существенная причина — это студенты, которые массово снимают квартиры». При этом Савельев сообщил, что цены на арендное жилье уже много лет не повышаются, что подтверждается и расчетами аналитиков.

Цены на арендное жилье уже много лет не повышаются. Фото Олега Тихонова

Спрос, по мнению главы Гильдии риелторов, упадет ближе к зиме из-за снижения ставок по ипотеке — ее проще платить: «Однокомнатная хрущевка в среднем стоит 2,5 млн. Если заплатить первоначальный взнос в 500 тысяч и взять 2 млн в кредит, то ежемесячный платеж составит порядка 15 тысяч, а снимать квартиру вы будете тысяч за 12».

Дарья Пинегина