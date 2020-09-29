В Казани временно ограничат движение по улицам Баруди, Алафузова, Фучика

В Казани до 20 октября закроют движение на участках улиц Галимджана Баруди, Алафузова и Краснококшайской.

Так, движение для транспорта и пешеходов закрыто по улице Галимджана Баруди возле домов №150/2 по улице Краснококшайской и №4 по Галимджана Баруди.

Также для проезда недоступны участки дороги по улице Алафузова на пересечении с улицей Слободской возле дома №10 по улице Алафузова и на пересечении улиц Краснококшайской и Поперечно-Базарной вблизи дома №83 по улице Краснококшайской. Это связано с обустройством на участке кабельной канализации, уточнили в мэрии города.

Кроме того, до 30 ноября в Казани ограничили движение транспорта и пешеходов по улице Фучика. Так, закрыт местный проезд и тротуар вдоль дома №42 по этой улице. А 1 ноября заезд к дому перекроют полностью. Это связано с проведением работ по выносу кабелей связи из зоны строительства первого участка второй линии метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в Казани временно перекрыли улицу Залесную.