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В Казани временно перекроют улицу Залесную

19:42, 17.09.2020
В Казани временно перекроют улицу Залесную
Фото: Марат Мугинов

В Казани временно перекроют улицу Залесную. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов мэрии Казани.

Движение транспорта ограничат с 18 по 24 сентября. Проехать на автомобиле нельзя будет по проезду в районе жилого дома №2а по ул. Залесной.

Неудобства связаны с перекладкой тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

Ранее в Казани ограничили движение по целому ряду улиц.

АвтоОбщество Татарстан
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