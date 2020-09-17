В Казани временно перекроют улицу Залесную
В Казани временно перекроют улицу Залесную. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов мэрии Казани.
Движение транспорта ограничат с 18 по 24 сентября. Проехать на автомобиле нельзя будет по проезду в районе жилого дома №2а по ул. Залесной.
Неудобства связаны с перекладкой тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.
Ранее в Казани ограничили движение по целому ряду улиц.АвтоОбщество Татарстан
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