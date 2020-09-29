29 сен 2020

Online-конференция с директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкатом Миннихановым

Online-конференция с директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкатом Миннихановым

29 сентября в 10:00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Минниханов Рифкат Нургалиевич.

Тезисы к обсуждению:

    • Внедрение пунктов автоматического весогабаритного контроля: количество и сроки установки
    • Самые сложные вопросы касательно проектирования и строительства БКК и М12
    • Каршеринговые сервисы в Татарстане, парковки и службы эвакуации
    • Цифровизация госуправления, модернизация цифровой системы «Электронный Татарстан» и интеграция республиканских услуг с федеральными;
    • Цели Ассоциации содействия цифровому развитию Республики Татарстан и способы их реализации;
    • Реализация проекта «Центр мониторинга и управления транспортом»

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