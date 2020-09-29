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Рифкат Минниханов: «Раньше модно было — федералы придумают что-нибудь и спускают вниз. У Мишустина позиция другая»

10:32, 29.09.2020
Рифкат Минниханов: «Раньше модно было — федералы придумают что-нибудь и спускают вниз. У Мишустина позиция другая»
Фото: скриншот трансляции

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на online-конференции «Реального времени» рассказал о том, что у нынешнего правительства поменялось мнение насчет изобретений.

«Раньше модно было — федералы придумают что-нибудь и спускают вниз: работайте. У правительства (Михаила) Мишустина позиция другая: надо изучать то, что внизу. И не нужно изобретать, нужно тиражировать».

Минниханов отметил, что «мы сегодня должны правильно выстроить отношения и с федеральными органами власти, особенно в рамках цифровизации».

«Реальное время» ведет прямую текстовую и видеотрансляцию.

Общество Татарстан
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