«Ак Барс» уступил «Северстали» и прервал победную серию в КХЛ

«Ак Барс» уступил череповецкой «Северстали» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы в течение двух периодов не могли распечатать ворота хозяев, пока Фисенко и Галимов не отметились двумя шайбами. «Северсталь» сумела ответить голами Абдула и Вовченко. В итоге матч перешел в овертайм.

В дополнительное время череповецкие хоккеисты оказались удачливее. Решающую шайбу на свой счет записал Вовченко, оформивший дубль.

Таким образом, «Ак Барс» не смог продлить свою победную шайбу, которая прервалась на отметке в семь побед подряд.

Увозим одно очко из Череповца — такой результат сегодня pic.twitter.com/rjB5WvdXRD — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 27, 2020

«Северсталь» — «Ак Барс» — 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы:

1:0 — Абдул (Морозов, Виттасмяки, 35:42);

1:1 — Фисенко (Петров, 47:12);

2:1 — Вовченко (Петунин, Провольнев, 51:36);

2:2 — Галимов (Яруллин, Петров, 57:28);

3:2 — Вовченко (Адамчук, 64:15).