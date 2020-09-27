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«Ак Барс» уступил «Северстали» и прервал победную серию в КХЛ

20:35, 27.09.2020
«Ак Барс» уступил «Северстали» и прервал победную серию в КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил череповецкой «Северстали» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы в течение двух периодов не могли распечатать ворота хозяев, пока Фисенко и Галимов не отметились двумя шайбами. «Северсталь» сумела ответить голами Абдула и Вовченко. В итоге матч перешел в овертайм.

В дополнительное время череповецкие хоккеисты оказались удачливее. Решающую шайбу на свой счет записал Вовченко, оформивший дубль.

Таким образом, «Ак Барс» не смог продлить свою победную шайбу, которая прервалась на отметке в семь побед подряд.

«Северсталь» — «Ак Барс» — 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
Голы:
1:0 — Абдул (Морозов, Виттасмяки, 35:42);
1:1 — Фисенко (Петров, 47:12);
2:1 — Вовченко (Петунин, Провольнев, 51:36);
2:2 — Галимов (Яруллин, Петров, 57:28);
3:2 — Вовченко (Адамчук, 64:15).

СпортХоккей Татарстан
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