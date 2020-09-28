Новости общества

21:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Следком предъявил обвинение сыну экс-губернатора Иркутской области

20:47, 28.09.2020 1
Следком предъявил обвинение сыну экс-губернатора Иркутской области
Фото: sledcom.ru

Следком сообщил, что депутату заксобрания Иркутской области Андрею Левченко уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство будет требовать ареста обвиняемого.

«По месту жительства и работы Левченко, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко — проведены обыски», — сообщается на сайте СКР.

По версии следствия, Андрей Левченко, совместно с директором ООО «Звезда» Олегом Хомуляком, проводили махинации с тендерами на ремонт лифтов и оборудования. Ущерб от их действий оценивается в 185 млн рублей.

Левченко задержали сегодня при расследовании дела о хищении средств Фонда капремонта в Иркутской области. Его сразу же этапировали из Иркутска в Москву.

ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:13
    Уважаемые! Вам писать уже наверное нет материала, так вы из Иркутска сообщаете! Молодцы!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также