Следком предъявил обвинение сыну экс-губернатора Иркутской области

Следком сообщил, что депутату заксобрания Иркутской области Андрею Левченко уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство будет требовать ареста обвиняемого.

«По месту жительства и работы Левченко, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко — проведены обыски», — сообщается на сайте СКР.

По версии следствия, Андрей Левченко, совместно с директором ООО «Звезда» Олегом Хомуляком, проводили махинации с тендерами на ремонт лифтов и оборудования. Ущерб от их действий оценивается в 185 млн рублей.

Левченко задержали сегодня при расследовании дела о хищении средств Фонда капремонта в Иркутской области. Его сразу же этапировали из Иркутска в Москву.