Роспотребнадзор: среди школьников нет больных коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что у российских школьников нет коронавируса. Она также рассказала, сколько детей заражаются от уже подхватившего COVID-19 одноклассника.

«Сегодня у нас болеющих среди школьников нет», — сказала руководитель ведомства в эфире радио «Комсомольская правда».

Попова заявила об отсутствии распространения коронавируса в школах: «Очаговость — 3,9, то есть на одного заболевшего еще... четыре ребенка контактных». Она добавила, что это очень низкий показатель.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что на первой неделе выявляли 0,5% школьников-носителей COVID-19. На второй неделе их было уже около 1%, на третьей стало около 2%.

Напомним, глава татарстанского управления ведомства Марина Патяшина рассказывала на прошлой неделе, что в школах активно отстраняют от занятий детей с симптомами ОРВИ.