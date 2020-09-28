В Счетной палате оценили угрозу введения санкций из-за ситуации с Навальным

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью RT заявил, что в России научились работать и жить в условиях европейских санкций. В частности, перестроился бизнес, научившись реагировать на возможные новые риски.

«Я бы не сказал, что у нас есть иммунитет к будущим санкциям. Каждое новое ограничение будет иметь новый негативный импульс. Однако к тем санкциям, которые уже были объявлены ранее, мы приспособились», — сообщил Кудрин, отвечая на вопрос, насколько Россия уязвима перед угрозой новых санкций Евросоюза.

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По его словам, отрицательное влияние европейских санкции в России удалось минимизировать.

Ранее глава Счетной палаты обратил внимание, что новые санкции могут быть значительно жестче, чем то, что происходит сейчас.



Напомним, что Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2021 года.

