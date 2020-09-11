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ЕС продлевает санкции против России до 15 марта 2021 года

12:28, 11.09.2020
ЕС продлевает санкции против России до 15 марта 2021 года
Фото: pixabay.com

С завтрашнего дня вступает в силу решение Совета Евросоюза о продлении на полгода — до 15 марта 2021 года — санкций ЕС против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение Совета ЕС от 10 сентября о продлении санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины, вступит в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале ЕС», — гласит документ, обнародованный сегодня в «Официальном журнале ЕС».

Напомним, что ранее в ЕС пригрозили России санкциями из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

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