ЕС продлевает санкции против России до 15 марта 2021 года

С завтрашнего дня вступает в силу решение Совета Евросоюза о продлении на полгода — до 15 марта 2021 года — санкций ЕС против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение Совета ЕС от 10 сентября о продлении санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины, вступит в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале ЕС», — гласит документ, обнародованный сегодня в «Официальном журнале ЕС».

Напомним, что ранее в ЕС пригрозили России санкциями из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

