Поток туристов в Казанский Кремль за год упал более чем в два раза

Казанский Кремль с января по август этого года посетили 1,2 млн туристов. В прошлом году в кремле побывали 2,8 млн туристов, рассказала сегодня во время «делового понедельника» Дарья Санникова.

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Таким образом, поток упал более чем в 2 раза. В июне 2019 года загрузка отелей в Казани составила 64%, а в июне этого года — лишь 15%, загрузка достигла 65% в августе.

Санникова отметила, что в Казани на реконструкцию закрылся отель «Милена».

Ранее сообщалось, как Казань отметила День туризма.