Студенты из Татарстана получили гранты более чем на 2 миллиона рублей

По итогам всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов проекты Татарстана получили более 2 млн рублей грантов, сообщает Минмолодежи республики.



«Студенчество — это особая часть общества, обладающая инициативой, целеустремленностью, что служит залогом будущего нашей республики и всей России в целом. Я, наверное, нисколько не преувеличу, если скажу, что Казань в эти дни стала молодежной столицей всей нашей страны», — сказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Он поздравил студентов и призвал молодежь верить в свои силы.

За гранты конкурировали более сотни проектов. Средства получили всего 26 проектов из 16 регионов России — это более 8 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что 18 проектов от некоммерческих организаций (НКО) Татарстана получили президентские гранты на сумму 41,9 миллиона рублей в рамках третьего специального конкурса.