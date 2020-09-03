«Дорога жизни», этноспорт во дворах и танцы: какие проекты из Татарстана получили гранты Путина

Фото: президентскиегранты.рф (на фото — заседание экспертного совета фонда)

Республиканским НКО выдадут гранты на 42 миллиона

18 проектов от некоммерческих организаций (НКО) Татарстана получили президентские гранты на сумму 41,9 миллиона рублей в рамках третьего специального конкурса.

В целом НКО Поволжья получат 309,7 миллиона рублей, что составляет 15,4% от общей суммы финансирования, подсчитала сегодня пресс-служба полпреда президента России в ПФО.

Суммы грантов для проектов из Татарстана составляют от 354,6 тысячи до 7,1 миллиона рублей. Вот наиболее примечательные:

Меньше всех получил проект для пожилых людей «Чистый воздух — залог здоровья» от АНО «Центр социальной помощи «Саулык», всего на его реализацию с 1 февраля по 30 июля 2021 года уйдет чуть больше миллиона. Он направлен «на создание специально организованной площадки с чистым воздухом, обогащенным кислородом, где пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут получить новые знания о здоровом образе жизни, восстановить физические и душевные силы».

Наибольшую сумму выиграл проект «Дорога жизни» от национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм». В рамках него инвалиды различных категорий, одинокие пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи, иностранные студенты, независимо от их конфессиональной и национальной принадлежности, и другие ежедневно получают бесплатное горячее питание в ланч-боксах, продуктовые наборы, медикаменты и маски. Проект с общей суммой расходов в 9 миллионов будет реализован с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2021-го.

Фото yardemfond.ru

Ровно полмиллиона получил проект АНО «Центр развития танцевального оздоровительного движения «Открытая река» под названием «Живые танцы». До начала июня 2021 года в целом на него потратят 858,8 тысячи рублей. Суть проекта — организация дистанционных танцевальных классов для пенсионеров и инвалидов. Цель — профилактика заболеваний, эмоционального выгорания и депрессивных настроений при помощи как раз таки занятий танцами.

2,9 миллиона при общей сумме расходов в 4,7 миллиона пойдут на обеспечение работы казанского хосписа в условиях пандемии коронавируса. В период действия гранта до 31 августа деятельность НМЧУ «Детский хоспис» будет направлена на обеспечение его непрерывной работы, так как пациенты организации, страдающие тяжелыми хроническими и онкологическими заболеваниям, являются самыми уязвимыми перед COVID-19.

Фото Максима Платонова

РМОО «Центр культур и диалога Республики Татарстан» реализует до конца 2021-го проект «Этноспорт во дворах». Общая сумма расходов составит 4,9 миллиона, из которых 2,3 миллиона — президентский грант. Цель практически та же, что и у «Живых танцев»: помочь людям на самоизоляции справиться со стрессом и нехваткой физической активности. Для этого будут организованы мероприятия «этноспортивного характера» в 42 дворах жилых домов Татарстана, а также проведены лекции и мастер-классы в интернете.

Свой проект «Кабинет психологической помощи «Аддикции.net» представила и местная православная религиозная организация прихода Святителя Варсонофия Казанского чудотворца Казанской епархии Русской православной церкви. В целом на него потратят 778,1 тысячи рублей, грант составил 492,5 тысячи. Проект, по задумке авторов, нацелен на оказание помощи в нормализации психологического состояния людей, страдающих от наркотической зависимости и алкоголизма, в период борьбы с распространением коронавируса. Помощь до конца мая 2021-го окажут не менее 150 зависимым из Казани.

Фото tatmitropolia.ru

Еще 499,9 тысячи получит проект казанского городского общественного фонда поддержки культурных и социально-экономических проектов «Азамат», направленный на обучение людей старшего поколения работе с интернет-сервисами. Всего на «Мир онлайн для старшего поколения» потратят 770,8 тысячи, обучение пройдет как офлайн (лекции и тренинги), так и онлайн (посредством трансляции обучающего мультфильма на телевидении). Участники проекта научатся пользоваться государственными порталами и сайтами, интернет-поисковиками, различными мессенджерами, электронными банковскими продуктами, мобильными приложениями, социальными сетями.



«Коронавирусный» грант

Конкурс для поддержки социально ориентированных НКО в период борьбы с распространением коронавируса стартовал 16 июня 2020 года, о его проведении президент России Владимир Путин объявил 8 июня.

На конкурс заявились 3 868 проектов. Победителей определили в конце августа на заседании Координационного комитета, которое в режиме видеоконференции провел первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Ими стали 900 организаций, которые в сумме получили гранты на 2 миллиарда рублей.

Проекты оценивались по балльной системе. Для проектов с запрашиваемой суммой до 500 тысяч рублей проходной балл — 60, до 3 миллионов — 65, до 10 миллионов — 68, и для проектов с запрашиваемой суммой свыше 10 миллионов — 70 баллов.

Дарья Пинегина