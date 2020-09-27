Минздрав Татарстана опроверг сообщение о 12-часовом ожидании приема в новой инфекционке

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В соцсетях появилась жалоба от анонимной жительницы Казани, которая утверждает, что ждала приема в новой инфекционной больнице около 12 часов. В доказательство опубликованы фотографии табло перед входом в больничные боксы и квитанции.

Фото instagram.com/_vkazani_poimut_

«В итоге прождала почти 12 часов, а результатов ноль. Звонили, подходили, ответ один — на скорой больные важнее, чем те, которые сами пришли», — сказано в комментарии к посту.

В Минздраве Татарстана отреагировали на это сообщение. Там назвали пост не достоверным. По версии министерства, снимки ничего не доказывают. В новом корпусе РКИБ одного человека принимают около 20 минут, подчеркнули в Минздраве. Все 10 боксов работают круглосуточно, передает телекомпания «Татарстан 24»