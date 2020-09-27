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В России представили новую беспилотную «Газель»

21:36, 27.09.2020
В России представили новую беспилотную «Газель»
Фото: скриншот

Российские инженеры представили беспилотный автомобиль «Газель», сообщает журнал «Машины и механизмы».

В новой «Газель» используется комплексная навигация на основе данных GPS, лидаров и оптических датчиков. Автомобиль ориентируется в пространстве и производит постоянную проверку системы автоторможения и распознавания дорожной разметки, пешеходов и знаков.

Сейчас автомобиль проходит испытания на заводском полигоне, который имитирует реальные городские условия. В случае успешного прохождения испытаний, новый автомобиль «Газель» появится на дорогах в ближайшее время.

Напомним, в конце июля сообщалось, что в России ведется разработка беспилотной «Газели».

ПромышленностьМашиностроение
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