В России ведется разработка беспилотной «Газели»

В России ведется разработка беспилотной «Газели». Сейчас автомобили проходят испытания на специально подготовленном полигоне на территории Горьковского автозавода, сообщает представитель ПАО «ГАЗ».

«Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автономных транспортных средств. Беспилотные «Газели NEXT» проходят испытания не только на специально подготовленном полигоне, но и ездят по территории завода», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Также Горьковский автозавод занимается разработкой автомобилей с автоматизированными системами помощи водителю ADAS. Компания планирует внедрить в свои машины подобные системы для того, чтобы повысить безопасность и комфортность вождения.

«Реальное время» ранее сообщило о планах КАМАЗа начать в этом году использовать первый беспилотный грузовик на внутризаводских перевозках.