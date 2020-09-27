Дефицит пенсионного фонда РФ в следующем году может составить 295 миллионов рублей

Дефицит бюджета Пенсионого фонда России (ПФР) в следующем году может составить около 295 млрд рублей, сообщила Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».



По ее словам, дефицит бюджета был запланированным, причем и на 2021 год тоже: «Покрывать дефицит предполагается несколькими бюджетными трансфертами, это нормальная практика».

Еще эксперт выразила уверенность в том, что на пенсионерах и других получателях социальных выплат дефицит не скажется, поскольку снижение пенсий невозможно по закону: «Никакой паники вокруг дефицита бюджета ПФР нет и быть не может».

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По словам члена Совета Федерации, председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, к сокращению поступлений в ПФР привел вызванный кризисом коронавируса рост безработицы, а вторая волна эпидемии может стать еще большей угрозой для бюджета фонда.

«Наиболее болезненно это сказалось на занятости, число безработных увеличилось на 1,5 млн человек. Это потери для них самих, для экономики, но и потери для пенсионной системы», приводит его слова «Московский комсомолец».

Рязанский отметил, что размер недополученных за период пандемии взносов в общей сложности составил более 200 млрд рублей, и предупредил о том, что в случае второй волны пандемии эта сумма может еще больше вырасти.

Ранее сообщалось, что дефицит накопительной части бюджета ПФР в 2019 году может составить более 23 млрд рублей.