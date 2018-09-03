Дефицит накопительной части бюджета ПФР в 2019 году может составить более 23 млрд рублей

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), связанный с формированием накопительной пенсии, может составить более 23 млрд рублей в 2019 году. Такая цифра указана в проекте закона о бюджете ПФР.

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета ПФР составляет 8,624 трлн руб., из них 3,3 трлн из федерального бюджета и 3,2 млрд — из бюджетов регионов. Общий объем расходов может составить 8,648 трлн руб.

В проекте также сказано, что на 2020 год дефицит бюджета ПФР в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, предположительно составит почти 22 млрд рублей, на 2021 год — 33,8 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год. Общий дефицит бюджета ПФР составит 265,5 млрд руб.