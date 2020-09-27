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Макрон заявил, что Лукашенко должен добровольно покинуть пост президента

08:45, 27.09.2020
Макрон заявил, что Лукашенко должен добровольно покинуть пост президента
Фото: president.gov.by

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует покинуть свой пост добровольно.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — приводит его слова ТАСС.

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Макрон выразил восхищение принимающими участие в протестах белорусами: «Они понимают риск, на который идут, выходя каждую неделю по выходным на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию».

По его словам, выходящие на протесты женщины заслуживают особенного уважения.

Ранее сообщалось, что США не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

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