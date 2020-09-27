Макрон заявил, что Лукашенко должен добровольно покинуть пост президента

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует покинуть свой пост добровольно.



«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — приводит его слова ТАСС.

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Макрон выразил восхищение принимающими участие в протестах белорусами: «Они понимают риск, на который идут, выходя каждую неделю по выходным на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию».

По его словам, выходящие на протесты женщины заслуживают особенного уважения.

Ранее сообщалось, что США не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.