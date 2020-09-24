США не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

США не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на представителя госдепартамента.



По его словам, выборы в Белоруссии, проведенные 9 сентября, не были «ни свободными, ни честными»: «Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны».

kremlin.ru

О том, что инаугурация Лукашенко не означает его признания президентом страны, заявил в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: «Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства».

Напомним, Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии.

