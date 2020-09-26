Эксперты назвали сферы с наибольшим числом самозанятых

Число самозанятых по России продолжает расти: аналитики прогнозируют увеличение в 1,5 раза. Об этом сообщает SuperJob.



Среди самозанятых больше всего представителей в сфере транспорта (чаще всего это водители, водители-экспедиторы и курьеры), образования (педагоги, репетиторы, логопеды), услуг (специалисты по ремонту, рабочие, парикмахеры, мастера маникюра, фотографы, массажисты).

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Много самозанятых и в финансовой сфере (бухгалтеры, экономисты, финансовые аналитики), еще в сфере юриспруденции (юрисконсульты) и в продажах (продавцы, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, риелторы).

В топ-10 попали и специалисты из области ИТ (программисты, тестировщики, UI/UX-дизайнеры, системные администраторы, digital-маркетологи). Хорошие показатели у сферы управления персоналом (менеджеры по персоналу, рекрутеры, специалисты по КДП), и у области ИТР (Инженеры-проектировщики, инженеры-строители и инженеры-сметчики). Последнюю строчку в топ-10 занимают специалисты медиасреды (SMM-менеджеры, редакторы сайтов, копирайтеры и контент-менеджеры).

Напомним, государство поможет самозанятым в продаже продукции на таких электронных площадках.