В Казани открылся фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»

Сегодня, 26 сентября, на площадке у центра семьи «Казан» открылся фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств».



«Наша республика — многонациональная, 173 национальности проживают на территории Республики Татарстан. Мы гордимся своей республикой, мы гордимся своей страной. Сегодня наш с вами совместный труд — концерт, в котором выступят коллективы, представляющие Северный Кавказ», — приводит ТАСС слова заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой.

prav.tatarstan.ru

На площадке фестиваля работают тематические развлекательные секции. Главное событие –гала-концерт ведущих артистов и коллективов Северного Кавказа, чьи номера представлены в пяти номинациях. Выступает более 100 артистов-победителей регионального отборочного этапа.

Ранее сообщалось, что фестиваль культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» состоится 26 сентября.