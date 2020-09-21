Фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» пройдет в Казани 26 сентября

26 сентября 2020 года на территории центра семьи «Казан» состоится фестиваль культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств». В этом году мероприятие проводится в третий раз. Традиционно оно пройдет в формате фестиваля выходного дня.

Главным событием станет большой гала-концерт ведущих артистов и творческих коллективов Северного Кавказа, которые представят свои номера в пяти номинациях: «Хореография», «Видеоролик», «Музыкальное исполнительское искусство», «Художественное слово», «Вокальное искусство». Концертная программа начнет свою работу с 11 утра.

Богатство народных танцев, самобытность песенных мелодий, разнообразие музыкальных инструментов, поэзия в исполнении — все это будет представлено на одной сцене для того, чтобы познакомить жителей России с душой Северного Кавказа и показать, что в единстве народов — сила нашей страны.

На сцене выступят более 100 артистов, победителей регионального отборочного этапа фестиваля, среди которых мужская хоровая капелла «ИЛЛИ», Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан», театр фольклорного танца «Артхурон» и многие другие. Также в рамках фестиваля перед зрителями выступят творческие коллективы Республики Татарстан.

В состав жюри фестиваля в этом году вошли представители регионов Северного Кавказа, среди которых певица, заслуженная артистка Республики Дагестан, заслуженная артистка Российской Федерации Жасмин, певец, участник шоу «Голос», артист театра «Градский Холл» Шарип Умханов, певица, заслуженная артистка Республики Северная Осетия — Алания Елена Газаева.

Параллельно с гала-концертом с 10 утра в рамках фестиваля будут работать тематические развлекательные площадки. Так, в зоне «Еда» гости смогут продегустировать и узнать секреты приготовления мясного пирога фыдджин, тушеного мяса со специями и овощами либже, национального сырного супа мерезе и многих других блюд национальной кухни.

На ремесленной площадке представят традиционные изделия народов Северного Кавказа, тут можно будет познакомиться с гончарным ремеслом, секретами ковки по металлу. Детям и подросткам будут интересны традиционные игры кавказских народов, а также викторины и конкурсы, которые проведут аниматоры в национальных костюмах.

В шатре портала «Это — Кавказ» можно будет пройти квест на знание Северного Кавказа, а также получить сувениры фестиваля. Также на всей территории фестиваля будут расположены тематических фотозоны, где можно сфотографироваться на фоне природы и достопримечательностей каждого из регионов Северного Кавказа.

Фестиваль организует Минэкономразвития России совместно с информационным агентством ТАСС при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа», фонда «Посети Кавказ» и АО «Кавминкурортресурсы».

Вход на мероприятие свободный.

В 2019 году фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, мероприятие посетили около 7000 человек, на сцене выступили более 150 артистов. В 2018 году фестиваль состоялся в Москве на Тверской площади, гостями мероприятия стали более 10 000 человек, на сцене выступили более 300 артистов.

