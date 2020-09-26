В Казани школьник покончил с собой, возбуждено дело о доведении до самоубийства

Сегодня в прокуратуре Татарстана подтвердили информацию о суициде казанского школьника 24 сентября. По данным ведомства, сообщения о том, что трагедия произошла прямо в школе, не соответствуют действительности — 15-летнего подростка нашли мертвым в квартире дома на улице Декабристов.



На место происшествия выезжал прокурор района Валерий Кузьмин. Возбуждено дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), уточнил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным источников «Реального времени», в телефоне школьника было найдено предсмертное послание, в котором он обвинил в случившемся одного из своих учителей. Впрочем, другой источник в правоохранительных органах уточняет, что мальчик перед смертью обвинял еще нескольких людей.