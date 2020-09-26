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Происшествия

В Казани школьник покончил с собой, возбуждено дело о доведении до самоубийства

09:40, 26.09.2020 5

Сегодня в прокуратуре Татарстана подтвердили информацию о суициде казанского школьника 24 сентября. По данным ведомства, сообщения о том, что трагедия произошла прямо в школе, не соответствуют действительности — 15-летнего подростка нашли мертвым в квартире дома на улице Декабристов.

На место происшествия выезжал прокурор района Валерий Кузьмин. Возбуждено дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), уточнил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным источников «Реального времени», в телефоне школьника было найдено предсмертное послание, в котором он обвинил в случившемся одного из своих учителей. Впрочем, другой источник в правоохранительных органах уточняет, что мальчик перед смертью обвинял еще нескольких людей.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 10:36
    Все знают эту зверскую химичку, которую он упомянул, и все молчат !!!
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    Анонимно 11:39
    Головой подумайте, чем писать это
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  • Анонимно 11:27
    Эх... Зульфия Мухамедгалиевна, а точнее зулька, соболезную вам
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  • Анонимно 13:11
    ну химичка жёсткая не спорю , но не до такой же степени.
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  • Анонимно 13:25
    Бедный ребёнок ! И это в наше время , когда жизнь не так тяжела , как в крепостной россии. Очень жаль ррдмтелей
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