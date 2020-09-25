Жителей города приглашают на экскурсию в музей истории Казанской иконы Божией Матери

Для казанцев и гостей столицы Татарстана проведут экскурсию в музей истории Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Экскурсия пройдет 26 сентября в подвале церкви преподобного Сергия Радонежского.

«Участники смогут увидеть сохранившуюся со времен закладки памятную плиту, пройтись под сводами храма и узнать его непростую судьбу, изучить эклектичные элементы здания и полюбоваться на воссозданный по историческим снимкам иконостас. В храме также представлена уникальная коллекция из 188 старинных икон Богородицы», — гласит сообщение.

kazanicons.ru

Желающих поучаствовать в мероприятии просят записаться, отправив сообщение в аккаунт мэрии Казани в социальных сетях.

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