Во Всемирный день туризма в «Казанском Кремле» пройдет акция для горожан

Фото: Денис Гордийко

В Музее-заповеднике «Казанский кремль» проведут акцию «Стань туристом в своем городе» ко Всемирному дню туризма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Акция пройдет 26 и 27 сентября. Гости «Казанского Кремля» могут принять участие в авторской экскурсии и посетить выставки, которые скоро закончат работу. Среди них: «Оружейная кладовая» в Музее пушечного двора, «Птицы. Технология совершенства» в Музее естественной истории Татарстана и «Матисс. Пикассо. Шагал…» в Центре «Эрмитаж-Казань».

realnoevremya.ru

В воскресенье, 27 сентября, в 14:00 казанцев приглашают стать участниками авторской экскурсии по территории «Казанского Кремля». Проведет экскурсию главный архитектор музея-заповедника Рустем Забиров. Места ограничены, для участия необходима предварительная запись по телефону: +7(843)567-80-17.



Подробная информация об акции и запись на мероприятия — на сайте Музея-заповедника «Казанский Кремль».

Ранее Татарстан попал в список рекомендаций туристических направлений от чат-бота Facebook, запущенного при поддержке Ростуризма.

