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В Минстрое Татарстана обсудили, как может быть реализован проект «Большой Зеленодольск»

20:10, 25.09.2020
В Минстрое Татарстана обсудили, как может быть реализован проект «Большой Зеленодольск»
Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Минстрое Татарстана обсудили проект «Большой Зеленодольск». Проект предполагает комплексную застройку территории более 4,2 тысячи гектаров от Зеленодольска до Казани.

Совещание провел первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в обсуждении также приняли участие министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарид Ханифов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, представители министерств и ведомств.

Сообщается, что проект предполагает строительство свыше 4 млн кв. м жилья и объектов социально-деловой сферы.

Напомним, что месяц назад вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел в Казани совещание по проекту «Большой Зеленодольск», предполагающему развитие города. Чиновник сам участвовал в его разработке около 10 лет назад.

Общество Татарстан
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