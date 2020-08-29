Хуснуллин обсудил проект развития Зеленодольска, в разработке которого участвовал 10 лет назад

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел в Казани совещание по проекту «Большой Зеленодольск», предполагающему развитие города. Чиновник сам участвовал в его разработке около 10 лет назад.

По проекту, между Зеленодольском и Казанью должно быть построено 4 млн кв. м жилья и объектов социально-деловой сферы. Застроена должна быть территория свыше 1,3 тысячи гектаров, передает пресс-служба администрации Зеленодольского района.

Реализация проекта создаст инфраструктуру, которая позволит решить все социально-экономические вопросы и параллельно вызвать интерес для инвестиций, вложений в жилье, социальную и производственную сферы.

В сегодняшнем совещании также участвовали замглавы федерального Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минстроя РТ Фарит Ханифов, гендиректор «Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинов и другие.

По итогам совещания Хуснуллин дал ряд поручений Минстрою России и правительству Татарстана.