Россиянам одобрили новогодние каникулы в 2021 году в 10 дней

Россиянам одобрили длинные новогодние каникулы в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений дала разрешение перенести выходные в 2021 году так, чтобы новогодние праздники продлились с 1 по 10 января, а 31 декабря в следующем году оказалось выходным.

realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» сообщало, что новогодние каникулы в 2021 году предложили установить с 1 по 10 января, а 31 декабря сделать выходным.