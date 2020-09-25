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Россиянам одобрили новогодние каникулы в 2021 году в 10 дней

19:44, 25.09.2020
Россиянам одобрили новогодние каникулы в 2021 году в 10 дней
Фото: kzn.ru

Россиянам одобрили длинные новогодние каникулы в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений дала разрешение перенести выходные в 2021 году так, чтобы новогодние праздники продлились с 1 по 10 января, а 31 декабря в следующем году оказалось выходным.

realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» сообщало, что новогодние каникулы в 2021 году предложили установить с 1 по 10 января, а 31 декабря сделать выходным.

Общество Татарстан
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