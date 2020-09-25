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Минниханов обсудил развитие водохранилищ с главой агентства водных ресурсов

19:19, 25.09.2020
Минниханов обсудил развитие водохранилищ с главой агентства водных ресурсов
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым.

«Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере сохранения водных ресурсов, развития водохранилищ, в том числе водохранилищ Волжско-Камского каскада», — передает пресс-служба президента РТ.

tatarstan.ru

За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана президент республики Рустам Минниханов вручил Дмитрию Кириллову медаль «100 лет образования ТАССР».

Ранее Рустам Минниханов и глава Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко посадили деревья в Рыбно-Слободском районе республики.

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